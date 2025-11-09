الرحلة الأخيرة.. وفاة سودانية على متن طائرة قبل الهبوط بمطار القاهرة

كانت رحلة عادية ضمن مئات الرحلات التي تعبر الأجواء كل يوم، لكن القدر كان يُخفي في طياتها قصة حزينة لسيدة تحمل اسم أميرة نور الدين، تبلغ من العمر 49 عامًا، سودانية الجنسية.

بين المقاعد الهادئة وصوت المحركات المنتظم، شعر الركاب فجأة باضطراب بسيط في الصفوف الخلفية. إحدى السيدات فقدت وعيها، والوجوه بدأت تتغير. طاقم الطائرة تحرك بسرعة، حاول إسعافها بكل الطرق الممكنة، لكن الوقت كان أسرع من الجميع.

قبل لحظات من هبوط الطائرة في مطار القاهرة، كانت أميرة قد أنهت رحلتها الأخيرة في الحياة. بمجرد وصول الطائرة إلى موقع 32 داخل مطار القاهرة الدولي، تحركت فرق الإسعاف والأمن فورًا، وتم فحص السيدة بمعرفة الطاقم الطبي بالمطار، ليتبين أنها فارقت الحياة وفاة طبيعية.

تحرر المحضر اللازم بقسم النزهة، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى منشية البكاري، لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.