ضبط المتهم بقتل صاحب محل كشرى في حلوان



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بقتل صاحب محل كشرى بمنطقة حلوان، بعدما تعدى عليه إثر خلاف بين الطرفين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ونتج عنها وفاة صاحب محل في حلوان ونقل إلى المستشفى وتوفي بداخلها.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين من خلال الفحص قيام متهم بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلاف بينهما وعلى أثر ذلك قام بقتله.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة بعد ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.