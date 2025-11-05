كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة الطفل تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة "كارما" داخل إحدى المدارس الخاصة بالتجمع الخامس، إلى جلسة 11 نوفمبر الجاري، لحضور المتهمة الأولى.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة المحامي ربيع الخلايلي، دفاع الطفلة "كارما"، المجني عليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع".

وطالب الخلايلي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات الثلاث، مؤكدًا أن الواقعة لا تُعد مشاجرة عابرة، وإنما اعتداءً ممنهجًا من ثلاث طالبات يكبرن موكلته سنًا.

وأوضح دفاع المجني عليها أن الاعتداء أسفر عن إصابة الطفلة بعاهة مستديمة في الأنف، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنها ما زالت تعاني من اضطرابات نفسية وعزلة اجتماعية نتيجة الحادث.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت الطالبات المتهمات إلى محكمة الطفل، لاتهامهن بالاعتداء على "كارما" داخل المدرسة، والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض الطفلة لإصابات بالغة، نتج عنها كسر في عظام الأنف وعاهة مستديمة.

وفي وقت سابق، قدمت المجني عليها مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء عليها داخل فناء المدرسة، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالبات الثلاث تنفيذًا لقرار النيابة العامة، عقب تداول مقاطع مصورة تُظهر الواقعة، بينما أوضح التقرير الطبي حاجتها إلى راحة تامة لمدة أسبوعين.