لم يكن صباح فيصل يشبه أي صباح آخر. في شارع المنشية، قرب ميدان الساعة وعند مقلة العدوي تحديدًا، بدأ المشهد عادياً كما اعتاد الأهالي حركة محلات تفتح أبوابها، أصوات سيارات تتداخل مع خطوات المارة.

لكن الهدوء انكسر فجأة، حين دوى همس مضطرب تبعته حالة من الهرولة والذهول، بلاغ وصل إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة عن حادث سقوط من مرتفع، ليحول المكان إلى دائرة صامتة من الصدمة والارتباك.

جثة طفل مجهول الهوية

عند وصول رجال الأمن، تجمعت الأنظار نحو نقطة واحدة. كان هناك جسد صغير يرقد على الأرض بلا حراك، طفل، مجهول الهوية، لا يعرفه سكان العمارة ولا شهود الواقعة.

كل ما كان مؤكدًا أن ذلك الجسد الصغير هو لضحـية سقوط من ارتفاع غير معلوم بعد، فلا أحد شاهد اللحظة، ولا أحد يعرف من أين بدأ هذا الانهيار المفاجئ.

رجال الأمن بدأوا على الفور في تطويق المكان، وجمع الإفادات الأولية، بينما تولى المسعفون نقل الجثمان وسط صمتٍ خاشع. لم يكن المشهد مجرد حادث سقوط؛ كان صدمة إنسانية قاسية، لأن الضحية طفل مجهول الاسم، مجهول الحكاية، ومجهول النهاية التي بدأت على الرصيف.