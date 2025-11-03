كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مد فعالياتها حتى نهاية شهر نوفمبر 2025، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية ومستحضرات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية.

تأتي المبادرة استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال طرح السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن عبر المنافذ والسرادقات المنتشرة في جميع المحافظات، والمُوضحة على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

وشهدت المبادرة تنسيقًا مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية والسلع الغذائية بأسعار تنافسية، مع التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، لتشمل 65 سلسلة تجارية، و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا ومن خلال قوافل سيارات "أمان" المنتشرة بالميادين والشوارع الرئيسية، مع إتاحة مواقع تلك المنافذ على الموقع الرسمي للوزارة.

وتجسد المبادرة الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في إطار حرصها الدائم على تحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

