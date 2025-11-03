محاكمة المتهمين بالتعدي على الطالبة سما بالطالبية اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح الطالبية المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 5 متهمين بقضية التعدي على الطالبة سما أمام مدرسة بمنطقة الطالبية.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الضرب وحيازة آلة حادة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر صورًا للطالبة المصابة وتضمن اتهامات لأسرة طالبة أخرى بالتعدي عليها خارج أسوار المدرسة، بعد خلاف داخل الفصل بين الطالبتين.

