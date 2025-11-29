الإدارية العليا تُحيل 3 طعون على انتخابات النواب لمحكمة النقض

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قبل قليل، بعدم اختصاصها بنظر ثلاثة طعون متعلقة بانتخابات مجلس النواب 2025، وإحالة الطعون لمحكمة النقض.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حجزت 187 طعنًا انتخابيًا للحكم بجلسة اليوم، بعد تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واستجابة الهيئة الوطنية وإرسال محاضر الفرز للمحكمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل فى 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.