ضبط شخص بـ 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط قبل ترويجها

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بجلب كميات ضخمة من الألعاب النارية تمهيدًا لترويجها وبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وفق ما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.