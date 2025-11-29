إعلان

أول تعليق من الداخلية بشأن قيام شاب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء "أون لاين"

كتب : أحمد أبو النجا

12:35 م 29/11/2025

ضبط شاب قام بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء أون لاين

كتب- أحمد أبو النجا:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص يقيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب ثبوت إدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن التحريات أسفرت عن تحديد المتهم وضبط هاتف محمول بحوزته، وتبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي في استدراج ضحاياه وإيهامهم بالبيع بغرض الحصول على أموال، ثم إغلاق هاتفه.
واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وزارة الداخلية مركز سنورس الفيوم أسلحة بيضاء

