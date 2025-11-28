مصدر: تفحم ديكور مسلسل محمد إمام في حريق إستوديو مصر

قال مصدر مطلع إن الحريق الذي اندلع داخل إستوديو مصر بمنطقة المريوطية بحي الهرم، الجمعة، التهم "لوكيشن تصوير" مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

أضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية تسابق الزمن لتقليل حجم الخسائر خاصة أنهم كانوا بصدد تصوير عددا من المشاهد خلال الساعات القادمة.

حريق إستوديو مصر

في وقتسابق، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من إستوديو مصر.

دفع مدير الإدارة بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مدير قطاع الغرب للسيطرة على مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر