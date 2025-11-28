لم تكن ليلة المقطم هادئة كما اعتاد سكانها. فمع اقتراب منتصف المساء، اخترق صمت شارع الجامعة الحديثة صوتُ اشتعال مفاجئ، تبعته رائحة دخان كثيف تتصاعد من الطابق الأرضي لأحد العقارات المكونة من ستة طوابق، بجوار صيدلية العزبي.

بدأت القصة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محل كوافير رجالي في الدور الأرضي للعقار. في دقائق معدودة، وصلت إلى الموقع سيارتا إطفاء لتبدأ عملية السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأدوار العليا.

رجال الإطفاء تحركوا بسرعة، واقتحموا المكان وسط دخان كثيف وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل خلال وقت قصير دون إصابات.