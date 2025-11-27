السجن 3 سنوات لسائح مُتهم بالتسبب في حادث أعلى كوبري أكتوبر

قضت المحكمة المختصة بالسجن 3 سنوات على السائق الكويتي المتهم بالتسبب في حادث أعلى كوبري أكتوبر، وذلك بعد نظر القضية وتأكيد مسؤوليته عن الواقعة.

وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق المختصة، سائح يحملة جنسية إحدى الدول العربية، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 7294 لسنة 2025 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 840 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، لاتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة خلال محاولته الفرار من مطاردة أمنية أعلى كوبري أكتوبر.

وكشفت أوراق الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين هما "الكوكايين" وأحد مشتقات الفينيل أمين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأنه قاد سيارته تحت تأثير تلك المواد، مما تسبب في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر، وأتلف خلاله أجزاء من الفاصل الحديدي أعلى كوبري قصر النيل والحاجز المعد للنفع العام التابع للإدارة العامة لمرور القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد موظفين عموميين (الشهود من الأول حتى الثالث)، وهم من ضباط الشرطة المكلفين بضبطه خلال تأدية عملهم، حيث تعمد التعدي عليهم ودهسهم بسيارته محاولًا الفرار، ما أسفر عن إصابتهم، قبل أن تتم السيطرة عليه بعد مطاردة استمرت لدقائق في محيط الكوبري.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي ثبوت تعاطي المتهم لمخدر الكوكايين ومواد كحولية في أثناء الواقعة، وهو ما أيدته تسجيلات الكاميرات وتحريات المباحث، التي أثبتت أنه كان في حالة غير طبيعية تمامًا وقت القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بعدة سيارات متوقفة وإحداث تلفيات جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمن أمر الإحالة اتهام السائح الكويتي بأنه تعمد إتلاف ممتلكات عامة معدة للنفع العام، تمثلت في الحواجز الحديدية أعلى كوبري أكتوبر.

