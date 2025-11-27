براءة سعد الصغير من تهم النصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، اليوم الخميس، في القضية رقم 21738 لسنة 2025، ببراءة الفنان سعد محمود حنفي، الشهير بـ "سعد الصغير"، من الدعوى المقامة ضده من قبل سيد شوقي حنفي متولي السبكي، والمتعلقة باتهامات النصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "الأسد".

كما اعتبرت المحكمة المدعي تاركًا لدعواه المدنية خلال جلسة اليوم.

وترافع عن سعد الصغير المستشار إيهاب علاء الشاذلي، الذي صرح عقب انتهاء الجلسة بأن الشاكي نشر أخبارًا غير صحيحة وتشهيرًا بموكله عبر المواقع الإخبارية خلال الشهور الماضية، مؤكدًا احتفاظ فريق الدفاع بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعي لتعويض الأضرار التي لحقت بموكله جراء تلك الادعاءات.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟

"شباب أحياء في صورة أموات": النيابة تكشف مشاهد التجارب البشرية في مصنع مخدرات سارة خليفة

قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة