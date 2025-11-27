إعلان

براءة سعد الصغير من تهم النصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

كتب : محمد الصاوي

06:09 م 27/11/2025

المطرب الشعبي سعد الصغير

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، اليوم الخميس، في القضية رقم 21738 لسنة 2025، ببراءة الفنان سعد محمود حنفي، الشهير بـ "سعد الصغير"، من الدعوى المقامة ضده من قبل سيد شوقي حنفي متولي السبكي، والمتعلقة باتهامات النصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "الأسد".

كما اعتبرت المحكمة المدعي تاركًا لدعواه المدنية خلال جلسة اليوم.

وترافع عن سعد الصغير المستشار إيهاب علاء الشاذلي، الذي صرح عقب انتهاء الجلسة بأن الشاكي نشر أخبارًا غير صحيحة وتشهيرًا بموكله عبر المواقع الإخبارية خلال الشهور الماضية، مؤكدًا احتفاظ فريق الدفاع بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعي لتعويض الأضرار التي لحقت بموكله جراء تلك الادعاءات.

محكمة جنح شبرا الخيمة براءة سعد الصغير من تهم النصب براءة الفنان سعد محمود حنفي

