فيديو يكشف مشاجرة سيدة وسائق ملاكي بسبب الأجرة في أسيوط

كتب : علاء عمران

07:08 م 26/11/2025

المشاجرة

ألقت أجهزة الأمن بأسيوط القبض على قائد سيارة بعد مشادة كلامية مع سيدة بسبب طلب أجرة زائدة عن المقرر، عقب توصيلها بسيارته الملاكي.

وكشفت التحريات أنه لا توجد بلاغات سابقة بهذا الشأن، وأن الواقعة بدأت بمطالبة السائق بأجرة أعلى من المتفق عليها، ما أدى لحدوث مشادة كلامية تم فضها بمعرفة الأهالي.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، واعترف بتحميل ركاب بسيارته مقابل أجر بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

