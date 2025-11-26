فيديو يكشف مشاجرة سيدة وسائق ملاكي بسبب الأجرة في أسيوط

ألقت أجهزة الأمن بأسيوط القبض على قائد سيارة بعد مشادة كلامية مع سيدة بسبب طلب أجرة زائدة عن المقرر، عقب توصيلها بسيارته الملاكي.

وكشفت التحريات أنه لا توجد بلاغات سابقة بهذا الشأن، وأن الواقعة بدأت بمطالبة السائق بأجرة أعلى من المتفق عليها، ما أدى لحدوث مشادة كلامية تم فضها بمعرفة الأهالي.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، واعترف بتحميل ركاب بسيارته مقابل أجر بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

