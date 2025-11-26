إعلان

المرور يضبط 75 ألف مخالفة و78 حالة تعاطٍ بالدائري الإقليمي

كتب : علاء عمران

01:17 م 26/11/2025

حملات مرورية-ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 75,709 مخالفة متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، السرعة الزائدة، الوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

ضبط شامل

كما تم فحص 1,564 سائقًا تبين تعاطي 72 منهم للمواد المخدرة. وفي نطاق الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الأجهزة 741 مخالفة أخرى وفحصت 135 سائقًا، تبين تعاطي 6 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 7 محكوم عليهم بعدد 10 أحكام والتحفظ على 6 مركبات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات لضمان الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.

حملات مرورية وزارة الداخلية الدائري الإقليمي

