إعلان

الموبايل كشفهم.. ضبط شخص وسيدة قبل توزيع هدايا انتخابية بالغربية

كتب : أحمد أبو النجا

03:28 م 25/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية مجلس النواب 2025، بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كوبونات السلع الغذائية وكروت دعائية لأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالحه.
وفي إطار متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة السنطة سيدة بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين، كانت تستعد لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الموبايل ضبط شخص سيدة هدايا انتخابية الغربية انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية