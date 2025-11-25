الموبايل كشفهم.. ضبط شخص وسيدة قبل توزيع هدايا انتخابية بالغربية

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية مجلس النواب 2025، بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كوبونات السلع الغذائية وكروت دعائية لأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالحه.

وفي إطار متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة السنطة سيدة بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين، كانت تستعد لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.