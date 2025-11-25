إعلان

انتخابات النواب.. ضبط شخص يجمع بطاقات الناخبين لشراء الأصوات بالمنوفية

كتب : أحمد أبو النجا

02:03 م 25/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بتجميع بطاقات شخصية للمواطنين تمهيدًا لتوزيع مبالغ مالية عليهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز الباجور بالمنوفية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهرت.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 مواقع التواصل الاجتماعي جمع بطاقات الناخبين شراء الأصوات المنوفية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان