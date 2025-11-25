انتخابات النواب.. ضبط شخص يجمع بطاقات الناخبين لشراء الأصوات بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بتجميع بطاقات شخصية للمواطنين تمهيدًا لتوزيع مبالغ مالية عليهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز الباجور بالمنوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهرت.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.