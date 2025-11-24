إعلان

تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر لجلسة 28 يناير

كتب- محمود الشوربجي:

06:35 م 24/11/2025

تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر لجلسة 2

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، بخلية داعش مدينة نصر لجلسه 28 يناير المقبل.

جاء بأمر الإحالة عام 2013، أسست المتهمة الأولى "أم يحيى" أسست خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

داعش مدينة نصر محاكمات الإرهاب

