تأجيل محاكمة 17 متهماً بـ"خلية العجوزة الثانية" لـ10 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهماً بـ"خلية العجوزة الثانية" لجلسة 10 يناير المقبل.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات تشمل تأسيس جماعة إرهابية تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والانضمام إليها، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، التعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، تزوير شهادات جامعية، رشوة موظفين، وحيازة منشورات تحريضية.

