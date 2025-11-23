ضبط 5 أطنان دقيق و7 ملايين جنيه عملات أجنبية في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وضبط المخالفين في تجارة العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط الأسواق

خلال 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية، حيث تم ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق أبيض مدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضربات على سوق العملات

في الوقت نفسه، استمر قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في حملاته على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالأسعار، وأسفرت جهودهم عن ضبط قضايا بقيمة تزيد عن 7 ملايين جنيه.

وأكدت الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضمان ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد القومي أو استغلال المواطنين.

