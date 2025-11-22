إعلان

قرار قضائي عاجل بشأن اتهام الإعلامية مها الصغير في قضية اللوحات

كتب : أحمد عادل

12:48 م 22/11/2025

مها الصغير

كتب– أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة الإعلامية مها الصغير، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، للحكم في 27 ديسمبر المقبل.

قضية اللوحات المسروقة

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد قرر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما قرر المجلس إحالة واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استنادًا إلى نصوص المواد (138/1 و139 و140/9) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين (69/5 و70/3) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

