ضبط 1025 دراجة نارية لعدم ارتداء قائديها الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1025 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية اهابت بقائدي الدراجات النارية الإلتزام بإرتداء الخوذة ، كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.