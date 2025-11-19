إعلان

فيديوهات خادشة تطيح بصانعة محتوى في بولاق الدكرور

كتب : مصراوي

07:19 م 19/11/2025

المتهمة

لم تمر المقاطع المثيرة للجدل التي ظهرت على مواقع التواصل مرور الكرام. فبين لقطات متتابعة وصور لافتة، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاطًا غير معتاد لصانعة محتوى ظهرت وهي تقدم حركات استعراضية خادشة للحياء، في محتوى اعتبره كثيرون متعارضًا مع القيم والأعراف المجتمعية.

وبعد جمع المعلومات اللازمة وتقنين الإجراءات، تحركت القوات لضبط صانعة المحتوى داخل نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

سقوط في قبضة الآداب

وبمواجهتها اعترفت بأنها تعمدت نشر تلك المقاطع بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها، دون اعتبار لتأثير المحتوى أو مخالفته للقواعد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما تواصل جهات التحقيق فحص المقاطع والصفحات المرتبطة بالواقعة.

