ضبط 138 ألف مخالفة مرورية و88 سائقًا متعاطيًا للمخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على مختلف الطرق والمحاور.



وأسفرت جهود رجال المرور خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن ضبط 138417 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات شروط التراخيص. كما فحصت الأجهزة المختصة 1675 سائقاً على الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية عينات 88 منهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وواصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية على الطريق الدائري الإقليمي. وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 761 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات خاصة بشروط التراخيص ومعايير الأمن والمتانة. كما تم فحص 118 سائقاً، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام قضائية، فضلاً عن التحفظ على 7 مركبات لمخالفتها القوانين واللوائح المرورية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات التي تم ضبطها وباشرت النيابة التحقيق.



