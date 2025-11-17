قرار قضائي جديد في قضية المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات (تفاصيل)

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بإقرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وذلك إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل.

وتحمل الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، واختصمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفتها، مطالِبةً بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أسوةً بباقي الفئات المُشمَلة ببرامج الدعم النقدي.

وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، لكنها لم تُقِرّها حتى الآن، واكتفت بزيادة نسبتها 15% على المعاشات، وهي زيادة وصفها بأنها غير كافية ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبًا المحكمة بإلزام الحكومة بتنفيذ وعودها السابقة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.