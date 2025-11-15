للمرافعة.. تأجيل محاكمة 56 متهماً بخلية التجمع لـ 19 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 56 متهماً في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت للمتهمين الآخرين تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

