حادث مأساوي ينتهي بجثة داخل محطة قطار الجيزة

كتب : محمد شعبان

10:06 م 14/11/2025

كتب - محمد شعبان:

شهدت محطة قطار الجيزة حادثاً مأساوياً، بعد سقوط شخص من أحد القطارات المتجهة إلى المدينة.

البلاغ وصل إلى غرفة العمليات بسرعة، وسط حالة من الذعر بين المسافرين الذين شهدوا الواقعة مباشرة.

وفقاً للإفادات الأولية، فإن الشخص فقد توازنه أثناء صعوده أو نزوله من القطار، ليسقط على القضبان بشكل مباشر.

فور وقوع الحادث، تدخلت فرق الإنقاذ في محاولة لإنقاذه، إلا أن الإصابات كانت بالغة جداً، وأسفر الحادث عن وفاة الشخص في مكان البلاغ.

