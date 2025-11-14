لماذا قتل المتهم مهندس الإسكندرية؟ النيابة تكشف القصة كاملة

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث مقتل عبد الله أحمد الحمصاني، موظف بإحدى توكيلات السيارات بالإسكندرية، والمعروف إعلاميا بـ"مهندس الإسكندرية" بعدما عثر على جثمانه صباح يوم 13 نوفمبر 2025 بمنطقة كرموز مصابًا بعدة طلقات نارية.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الواقعة، وتبينت الإصابات، وضُبطت فوارغ الطلقات وخزينة السلاح، وهاتفه ومحفظته. واستمعت النيابة إلى أقوال شاهدين، أكدا رؤيتهما المتهم أثناء إطلاق النار وفراره في سيارة ظهرت بمقطع فيديو.

وبفحص المقطع وربط بيانات المركبة بمنظومة المرور، تعرف ذوو المجني عليه على المتهم، مؤكدين وجود خلافات سابقة بينه وبين الضحية.

وعقب ضبطه، اعترف المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه تتبع حركة المجني عليه حتى باغته بطريق القباري السريع وأطلق النار عليه، ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته قبل فراره.

وكشف تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزفية قاتلة، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية تطابق الطلقات والفوارغ بالسلاح المضبوط، مطابقة لأقوال المتهم وملابسات ارتكاب الجريمة.