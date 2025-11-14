كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل موظف بإحدى توكيلات السيارات، والمعروف إعلاميا بـ"مهندس الإسكندرية" وعينت فريقًا لمعاينة مسرح الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية ضبط فوارغ طلقات وخزينة سلاح ناري وهاتف المجني عليه ومحفظته، بينما أدلى شاهدان بأقوالهما، مؤكدين رؤيتهما المتهم أثناء إطلاقه الأعيرة النارية وفراره في سيارة ظهرت بمقطع فيديو متداول.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لضبط المتهم وجمع المزيد من الأدلة لضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبفحص المقطع وربط بيانات المركبة بمنظومة المرور، وتمكين ذوي المجني عليه من مشاهدته، تعرفوا على المتهم، مؤكدين وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، ونفوا ما أثير حول طبيعة عمل المجني عليه كعالم في الهندسة النووية خلاف الحقيقة.

وقد أمرت النيابة العامة بضبط المتهم، فتمكنت الشرطة من ضبطه وبحوزته سلاح ناري من ذات العيار المستخدم في الجريمة، كما تمكنت بإرشاده من ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وعثر بداخلها على ذخائر مماثلة.

وباستجوابه، أقر المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقرر أنه بيت النية على قتله نتيجة خلافات سابقة، فاستحصل على سلاح ناري، وتتبع حركة المجني عليه حتى باغته بطريق القباري السريع، وأطلق صوبه أعيرة نارية متتالية، ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته قبل فراره.

كما ورد تقرير الصفة التشريحية مثبتًا أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزفية قاتلة، وورد تقرير الأدلة الجنائية مطابقًا الطلقات والفوارغ بالسلاح الناري المضبوط، وثبتت مطابقة المحاكاة التصويرية لأقوال المتهم وملابسات ارتكاب الجريمة.