كتب- صابر المحلاوي:

أقرت أجهزة التحقيق بالنيابة العامة في الإسكندرية باعتراف المتهم بقتل موظف بإحدى توكيلات السيارات، عبد الله أحمد الحمصاني، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال المتهم خلال التحقيقات إنه كان يخطط للقتل نتيجة خلافات سابقة مع المجني عليه، واستحصل على سلاح ناري وتتبع حركة الضحية حتى باغته بطريق القباري السريع، وأطلق أعيرة نارية متتالية، ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته قبل فراره.

وأوضحت تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية تطابق الطلقات والفوارغ مع السلاح المضبوط، مؤكدة صحة اعترافات المتهم ومطابقة ملابسات الواقعة مع المحاكاة التصويرية.

النيابة العامة أمرت بضبط السلاح والسيارة المستخدمة، وتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليه/ عبد الله أحمد محمد أحمد الحمصاني، موظف بإحدى توكيلات السيارات، والذي عثر على جثمانه صباح يوم ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ بالطريق العام بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية مصابًا بطلقات نارية أودت بحياته.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة، وتبينت ما لحق بالمجني عليه من إصابات، وضبطت فوارغ طلقات وخزينة سلاح ناري وهاتفه ومحفظته، كما استمعت إلى أقوال شاهدين قررا رؤيتهما للمتهم حال إطلاقه الأعيرة النارية صوب المجني عليه وفراره مستقلًا سيارة ظهرت في مقطع مرئي.

وبفحص المقطع وربط بيانات المركبة بمنظومة المرور، وتمكين ذوي المجني عليه من مشاهدته، تعرفوا على المتهم، مؤكدين وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، ونفوا ما أثير حول طبيعة عمل المجني عليه كعالم في الهندسة النووية خلاف الحقيقة.

وقد أمرت النيابة العامة بضبط المتهم، فتمكنت الشرطة من ضبطه وبحوزته سلاح ناري من ذات العيار المستخدم في الجريمة، كما تمكنت بإرشاده من ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وعثر بداخلها على ذخائر مماثلة.