واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 375 قضية مخدرات بحوزة 425 متهمًا، وضبط 177 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 84478 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت النتائج ضبط متهمين هاربين، وضبط 23 من القائمين بأعمال البلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى تحرير 25183 مخالفة مرورية، والكشف على 65 سائقًا تبين إيجابية 14 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الوزارة حملاتها لإحكام السيطرة الأمنية.