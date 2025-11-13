أنصار مرشح خاسر يقذفون لجنة انتخابية بالحجارة.. والأمن يتدخل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من أنصار أحد المرشحين بمحافظة قنا بإلقاء الحجارة على مقر لجنة انتخابية.

وتبين من الفحص أنه عقب انتهاء أعمال الفرز وإعلان خسارة المرشح، ألقى أنصاره الحجارة على مقر اللجنة بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

ونجحت قوات الأمن في السيطرة على الموقف على الفور، وضبط 10 متورطين في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.