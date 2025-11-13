"سرقة وحيازة سلاح".. النيابة تُحيل عاطل للمحاكمة في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة عاطل متهم بسرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الزيتون للمحاكمة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون أكتوبر الماضي قام بسرقة شاب أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الزيتون.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم جذب هاتف المجني عليه عن طريق المغافلة حال سيره بالطريق العام، ولدى فراره بالمسروقات أشهر في وجهه سلاحًا أبيض عبارة عن سكين، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه وفر هاربًا، كما حاز المتهم وأحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه حال سيره بأحد شوارع المنطقة.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم وتبين أنه عاطل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

