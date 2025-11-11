كتب- أحمد عادل:

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 شهد إصابة موظف داخل اللجنة رقم 107 في الوراق بالجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع الدفع ببديل لاستمرار عملية التصويت بشكل طبيعي.

وتابع بنداري أن اليوم الثاني من المرحلة الأولى شهد كثافة ملحوظة في توافد الناخبين على معظم اللجان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وتجري المرحلة الأولى في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز عقب غلق اللجان مباشرة.

