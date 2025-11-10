الداخلية ترد على نقابة الصحفيين بشأن واقعة قرعة الحج بالمنوفية

علقت وزارة الداخلية على بيان نقابة الصحفيين حول منع صحفيين اثنين من تغطية قرعة الحج العلنية التى أجريت بتاريخ 5 نوفمبر الجاري بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة على لسان مصدر أمني أنه لم يتم منع أى من السادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى القرعة المشار إليها أو أى قرعة أخرى أجُريت بمختلف المحافظات، إلا أن هناك ضوابط للتصوير معلومة لديهم.

أشار المصدر إلى توجيه خطابات للوزارة بالأسماء المقررة من جهات عملهم أو حملهم تصاريح تفيد ذلك أو كونهم معتمدين لدى الوزارة، وأن الكشوف التى وردت من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها جميعاً دون استثناء وخلت من إسميهما وتم إيضاح ذلك لهما فى حينه.