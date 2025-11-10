إعلان

بدء التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : أحمد أبو النجا

09:23 ص 10/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لجان الاقتراع في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن أعمال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى تحت إشراف كامل من مستشاري الهيئات القضائية.

وتستمر عملية التصويت للمصريين المقيمين داخل البلاد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث تُفتح اللجان أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في يومي الاقتراع.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025، بشأن تحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، بإجمالي 10 آلاف و893 لجنة على مستوى الجمهورية، منها 5606 لجان في المرحلة الأولى، و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة ضمن 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين انتخابيتين بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًا من: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

