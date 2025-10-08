قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الهرم الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة ملف قضية المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام، إلى دائرة أخرى، وذلك لعدم الاختصاص الرقمي.

وقالت المحامية سماح حسن، صاحبة الدعوى ضد المتهمين، إن المحكمة قررت إحالة القضية إلى دائرة جديدة، كما تمت إحالتها مرة أخرى إلى النيابة العامة لتحديد موعد الجلسة المقبلة.

وشهد محيط محكمة الهرم الجزئية، صباح اليوم، توافد عدد كبير من المتطوعين والمدافعين عن حقوق الحيوان، الذين ارتدوا ملابس الحداد ورفعوا صور الكلاب النافقة، في تعبير عن رفضهم القاطع لهذه الجريمة التي وصفت بـ"البشعة".

وتجمع المتضامنون أمام المحكمة منذ الساعة الثامنة صباحًا، إلى جانب شهود العيان الذين حضروا لتقديم شهاداتهم بشأن تفاصيل الواقعة المنسوبة إلى المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة القضية، وذلك خلال استكمال التحقيقات.

وجاء قرار الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من جمع الأدلة وكافة الإجراءات الفنية والجنائية اللازمة، والتي أكدت مسؤولية المتهمين عن واقعة تسميم الحيوانات.