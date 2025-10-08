كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء إشعاله النيران أمام أحد المحال التجارية بمحافظة الفيوم، بدعوى قيامه بحرق بضائع سيدة كانت تبيع أمام المحل.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبها، وتبين أنه صاحب مكتبة – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

وبمواجهته، أقر بأنه أشعل النيران أمام مكتبته باستخدام مادة قابلة للاشتعال "بنزين" بهدف منع إحدى السيدات من الافتراش والبيع أمام المحل، مؤكدًا أن السيدة هي زوجة والده، ونفى قيامه بحرق أي من بضائعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

