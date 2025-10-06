قررت جهات التحقيق بأكتوبر إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة 5 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة لمصور الفيديو تهمة التشهير، وذكر محاميه انه تم ضمه كمتهم في القضية لمخالفته تعليمات النيابة العامة بنشر مقطع فيديو مخل على مواقع التواصل الاجتماعي دون إرساله على موقع النيابة العامة او صفحة وزارة الداخلية.

كما قررت جهات التحقيق المختصة اخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة 5 آلاف جنيه وضبط واحضار متهم خامس هارب.

وبدأت جهات التحقيق منذ قليل التحقيق مع المتهمين في واقعة فيديو ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام أعلى المحور، و التعدي بالضرب على أحد السائقين، وإحداث تلفيات في سيارته.

واتهم المجني عليه في واقعة الفعل الفاضح على المحور، المتهمين بالتعدي عليه، وإتلاف سيارته وكسر الزجاج خلال الاستماع إلى أقواله أمام جهات التحقيق المختصة بالجيزة.

واستمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة لأقوال المجني عليه ضحية المتهمين بارتكاب فعل الفاضح على المحور، بعد انتشار فيديو لشابين وفتاتين يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم المجني عليه داخل سيارته بعدها اتهمهم بكسر زجاجها، زعما أنه طاردهم لممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاتين وشابين بعد انتشار فيديو وهم يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها، زعما أنه طاردهم لممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام.

وفحصت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شاب وفتاتان يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته، بعدما اتهمهم بكسر زجاجها.