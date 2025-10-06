إعلان

نصر جديد في أكتوبر.. الداخلية تفتح أبواب الأمل لـ2735 نزيلاً

كتب : مصراوي

05:35 م 06/10/2025

الإفراج بالعفو عن 2735 نزيلاً في ذكرى نصر أكتوبر

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان خاصة لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 2735 نزيلا.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (565) لسنة (2025) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025.

كما يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

الداخلية عفو رئاسي حرب أكتوبر نصر أكتوبر

