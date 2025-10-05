إعلان

حيثيات حكم حبس طليقة رجل الأعمال أحمد بهجت عامًا لاتهامها بالنصب

كتب- أحمد عادل:

10:59 م 05/10/2025

تعبيرية

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها الصادر بحبس "لونا ص"، سورية الجنسية وطليقة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، غيابيًا لمدة عام واحد بتهمة النصب على أحد الأشخاص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها طالعت أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وأدلة، واستعرضت ما قدمته النيابة العامة، وأحاطت بظروف وملابسات الواقعة، حتى استقر في يقينها أن المتهمة قد احتالت على المجني عليه واستولت على أمواله بطرق احتيالية.

وأضافت المحكمة أن الدليل على التهمة قد استقام في حق المتهمة، وثبت لديها يقينًا أنها استخدمت اسم وسمعة طليقها الراحل أحمد بهجت في إيهام المجني عليه بصفقة شراء وحدة سكنية، ثم امتنعت عن سداد قيمتها الحقيقية.

وتبين من أوراق القضية أن المجني عليه حرر محضرًا ضد "لونا ص"، اتهمها فيه بالنصب عليه بعد استغلال علاقتها بزوجته، حيث اشترت وحدة سكنية دون سداد ثمنها، وأبرمت عقدًا جديدًا باسمها مباشرة مع الشركة المالكة، لتبدو كأنها اشترت الوحدة منها، رغم أن البائع الحقيقي هو المشتري الأصلي الذي تنازل لها عن الوحدة في حضورها وزوجته، لكنها رفضت سداد قيمتها المالية.

وبناءً على ما ثبت بالأوراق والتحقيقات، قضت المحكمة بحبس المتهمة عامًا واحدًا مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.

