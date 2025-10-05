إعلان

الداخلية تواصل ضرباتها لتجار العملة.. ضبط قضايا بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

12:35 م 05/10/2025

تجار العُملة

كتب - علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية بقيمة 3 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية قرابة 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

الأجهزة الأمنية تجار العملة ضبط قضايا النقد الأجنبي

