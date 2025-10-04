انتحل صفة موظف بنك.. الداخلية تضبط محتالًا استولى على أموال مواطن

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها أحد المواطنين بمحافظة الجيزة، بعدما تمكن أحد الأشخاص من الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه البنكي عقب انتحاله صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المواطن اتصالًا هاتفيًا من المتهم الذي أوهمه بأنه موظف بخدمة العملاء، وتمكن خلال المكالمة من الحصول على بيانات بطاقته الإلكترونية، ثم أجرى من خلالها عمليات سحب إلكترونية.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط المتهم (عاطل – مقيم بمحافظة بني سويف)، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات جرائمه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

