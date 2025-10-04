كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على شخصين و5 سيدات، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب والفجور عبر أحد التطبيقات الهاتفية، بنطاق محافظة الجيزة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام المتهمين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور، مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، لراغبي المتعة.



وكشفت التحريات أن بين المتهمات إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، واثنتين لهما معلومات جنائية سابقة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

