فيديو كارثي على السوشيال.. ضبط طالب اصطدم بمارة بالمنيا

كادت لحظة طيش على الطريق أن تتحول إلى كارثة بمحافظة المنيا، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حادثًا مروعًا، تضمن اصطدام سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بدائرة قسم شرطة بني مزار.

وبالفحص والتحريات، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، وهو طالب وابن مالك السيارة، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، اعترف الشاب بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بكدمات وكسور متفرقة، تم نقلهم لتلقي العلاج.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، في إطار جهود الأمن لضمان سلامة المواطنين وردع المخالفات المرورية الخطرة.