كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، من إلقاء القبض على إحدى السيدات لنشرها مقاطع فيديو إباحية على منصات التواصل الاجتماعي، تتنافى مع الآداب العامة، وزيادة الأرباح والمشاهدات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، أكدت قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، بمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.