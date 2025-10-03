كتب ـ رمضان يونس:

قررت غرفة المشورة بالجيزة، تجديد حبس 3 ماليزيين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بغرض توظيفها في مجال تجارة معدات الطاقة النظيفة.

وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية) في الجيزة، بعدما وردت معلومات سرية أكدت قيام شركة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجارة معدات الطاقة النظيفة، يديرها "ل. ف"، و "ش. ك"، و "ت. و"، (يحملون الجنسية الماليزية)، بالإعلان عن نشاط تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص والشركات المرخص لها تلقي الأموال.

وعُثر بداخل مقر الشركة، على كميات كبيرة من المستندات (شهادات تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، ودفت إستلام نقدية"، يتضمن كعوب للإيصالات السابق تسليمها لبعض عملاء الشركة لإثبات ايداعهم النقدية لعدد 20 عميل، كما عثرت القوات على دفتر إستلام نقدية فارغ، فيما عدا إيصال نقدية واحد فقط مثبت به عملية إيداع نقدي لأحد العملاء، وختم أكلاشيه خاص بالشركة.

وبتفتيش أحد مكاتب مقر الشركة، تبين وجود (62) إتفاقية إدارة استثمار محررة بين الشركة وعملائها، والتي تؤكد تلقى الشركة مبالغ مالية من المواطنين دون تمييز وذلك بغرض استثمارها في مجال الطاقة النظيفة نظير عالم دوري بالمخالفة لأحكام القانون.