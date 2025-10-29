حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التشهير بالحكم محمود البنا

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحبس لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، وتغريمه عشرين ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه، مع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك على خلفية اتهامه بسبّ وقذف والتشهير بالحكم الدولي محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي أحمد العدوي، دفاع الحكم محمود البنا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدم به موكله ضد "ميدو"، اتهمه فيه بالإساءة لسمعته والتشهير به على منصات التواصل عقب إحدى المباريات.

وأشار العدوي إلى أن نيابة شرق القاهرة الكلية أحالت القضية إلى نيابة الشؤون الاقتصادية باعتبارها الجهة المختصة بنظر مثل هذه القضايا.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل "ميدو" على ذمة التحقيقات، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.