كشف دفاع أسرة الأطفال الثلاثة المعروفين إعلاميًا بـ"أطفال فيصل" عن مفاجآت جديدة في القضية، موضحًا تفاصيل غير مسبوقة حول ملابسات الجريمة البشعة.

وقال المحامي محمد كساب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليَّ ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرّر الانتقام منها. ووفقًا للمحامي، قام المتهم بدس السم في مشروب العصير المقدم للأم وأطفالها. وعندما شعرت بألم حاد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل إدخالها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: جني، ومصطفى، وسيف، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم. فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضعهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.

