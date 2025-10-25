150 ألف جنيه نفقة متجمدة.. الحكم في دعوى ضد إبراهيم سعيد 9 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة مد أجل الحكم في الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بشأن نفقة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، وذلك لجلسة 9 نوفمبر المقبل، بسبب امتناعه عن سداد النفقة المستحقة لابنتيه.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة النظر فيها لإعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

وفي سياق متصل، أجلت المحكمة أيضًا النظر في الطعن المقدم من دفاع إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، حيث كان مقررًا للبت فيه جلسة 19 أكتوبر للاطلاع والرد. وأكد دفاع اللاعب أن موكله ينتظر قرارًا بإلغاء المنع من السفر لزوال أسبابه القانونية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم بلاغ رسمي ضد طليقته يتهمها بتقديم مستندات مزورة في قضايا النفقة المتعلقة باللاعب.